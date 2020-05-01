Премьер Белоруссии пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Фото: Dmitry Medvedev/Global Look Press

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал отмену онлайн-дебатов с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. По его словам, заявление чиновницы о том, что ей пытались навязать неприемлемые условия дебатов, вызвали у него стыд за МИД.

Полностью подтверждаю всё, что сказал о Захаровой вчера в своём прямом эфире. С одним уточнением: сегодня мне ещё стыднее и за МИД России, и за саму Захарову — его официального...