Премьер Белоруссии пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Председатель правительства Белоруссии Сергей Румас пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Убеждён, что вы с лёгкостью пройдёте это испытание и вернётесь к привычной жизни в ближайшее время, — цитирует ТАСС послание Румаса.
Премьер Белоруссии также пожелал своему российскому коллеге сил, здоровья и терпения.
Как писал NEWS.ru, главный раввин России Берл Лазар обратился к иудеям с просьбой помолиться о выздоровлении главы правительства РФ Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусом.
Михаил Мишустин сообщил о заражении коронавирусом 30 апреля. По его словам, у него поднялась высокая температура. Премьер будет находиться в одной из столичных больниц. Российский президент Владимир Путин назначил временно исполнять обязанности премьера первого заместителя Мишустина Андрея Белоусова.