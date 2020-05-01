Главный раввин РФ призвал молиться о выздоровлении Мишустина

Главный раввин России Берл Лазар обратился к иудеям с просьбой помолиться о выздоровлении главы правительства РФ Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусом.
Дай Бог, чтобы наш премьер-министр поскорее поправился, чтобы эпидемия поскорее закончилась, и все мы вернулись к нормальной жизни здоровыми и сильными, — приводит слова раввина его пресс-служба.
Он также направил письмо премьеру с пожеланием скорейшего выздоровления.
Михаил Мишустин сообщил о заражении коронавирусом 30 апреля. По его словам, у него поднялась высокая температура. Премьер будет находиться в одной из столичных больниц.
Российский президент Владимир Путин назначил временно исполнять обязанности премьера первого заместителя Мишустина Андрея Белоусова. После этого в прессе появилась информация, что заболевший премьер больше не вернётся к своим обязанностям, поскольку будет уволен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти слухи ерундой.
NEWS.ru писал, что всех встречавшихся с Мишустиным изолируют и дополнительно обследуют.
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