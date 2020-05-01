Главный раввин РФ призвал молиться о выздоровлении Мишустина

https://static.news.ru/photo/8a77a46a-8ba9-11ea-a607-fa163e074e61_660.jpg Берл Лазар Фото: Viktor Chernov /Global Look Press

Главный раввин России Берл Лазар обратился к иудеям с просьбой помолиться о выздоровлении главы правительства РФ Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусом.

Дай Бог, чтобы наш премьер-министр поскорее поправился, чтобы эпидемия поскорее закончилась, и все мы вернулись к нормальной жизни здоровыми и сильными, — приводит слова раввина его пресс-служба.

Он также направил письмо премьеру с пожеланием скорейшего выздоровления.

Михаил Мишустин сообщил о заражении коронавирусом 30 апреля. По его словам, у него поднялась высокая температура. Премьер будет находиться в одной из столичных больниц.

Российский президент Владимир Путин назначил временно исполнять обязанности премьера первого заместителя Мишустина Андрея Белоусова. После этого в прессе появилась информация, что заболевший премьер больше не вернётся к своим обязанностям, поскольку будет уволен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти слухи ерундой.

NEWS.ru писал, что всех встречавшихся с Мишустиным изолируют и дополнительно обследуют.