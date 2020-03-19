Не так давно мы писали о том, что, по имеющимся сведениям, получивший личную свободу Владислав Сурков озабочен контактами с президентской администрацией ради поиска денег для создания новой право-патриотической партии. Затем в Подмосковье собрался съезд ветеранов боёв за Донбасс, в котором приняли участие сам Владислав Юрьевич, его близкий соратник, в недавнем прошлом один из руководителей непризнанной ДНР, а ныне глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай. Но главной сенсацией стало появление там православного миллиардера, руководителя группы компаний «Царьград», включая и одноименный ТВ-канал, Константина Малофеева.

Надо сказать, что он уже не в первый раз пытается активно «запуститься» в политику. Для нас непосредственное участие в политической деятельности новых олигархов — явление достаточно редкое, если не сказать — уникальное. Ничего подобного не было со времён попытки Михаила Прохорова раскрутиться со своей «Гражданской платформой». Впрочем, для него она оказалась столь же неудачной, как и создание первого в России электромобиля — Ё-мобиля. А вот Малофеев уже достаточно продолжительный период тестирует свои подходы к большой политике, подобно тому, как пловец осторожно проверяет температуру воды пред тем, как нырнуть. Известно, что его упорно сватали в постепенно теряющую остатки былой популярности «Справедливую Россию» Сергея Миронова.

Утверждали в кулуарах, что Константин Валерьевич войдёт в высший круг руководства партии. И не просто вдохнёт со своими информационными возможностями новую жизнь в откровенно стагнирующую фракцию, но и станет ведущим спонсором этой структуры. А ведь Миронов в своё время жаловался, что по причине финансовых проблем региональным аппаратчикам приходится подрабатывать курьерами, чтобы выжить.

Но что-то там не связалось. Не исключено, что стареющее, но не желающее выпускать из своих рук партийные вожжи руководство ревниво отнеслось к появлению рядом с собой энергичного и молодого предпринимателя со значительными и разнообразными возможностями. И все потенциальные участники альянса остались, что называется, при своём. И вот новая попытка Малофеева найти собственную политическую нишу. Предварительно можно сказать, что речь идёт о создании принципиально новой для современной России партии — некоем симбиозе патриотизма и поддержки государственников без малейшей примеси левизны. Ставка будет делаться не на ностальгию по советским временам и ложным легендам о тогдашнем процветании и абсолютном царстве справедливости и равенства, а скорее на имперские символы и традиции. Недаром объединённый малофеевский бизнес носит название «Царьград». Как в России издавна называли Константинополь, ныне Стамбул.

Символично, что на днях во время дебатов на своём канале «Царьград» Малофеев выглядел явно лучше своих уже более раскрученных соперников по политической нише. Сначала ветерана Владимира Жириновского, а потом и дебютанта в этой области Захара Прилепина. К тому же Малофеев — то самое новое, незамыленное по бесконечным ток-шоу лицо. А таковых крайне не хватает нынешней российской политике. Да и ниша, которую вместе с Сурковым и тем же Бородаем они собираются осваивать, — союз православных патриотических имперцев — до сих пор пуста. Во всяком случае, эта потенциальная структура не чета наскоро формируемым партиям «танкистов» или гламурным поклонникам косметологии. К тому же она обещает быть абсолютно лояльной президенту, но с право-патриотических позиций.