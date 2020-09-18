Познер заявил, что Запад мстит России за речь Путина

https://static.news.ru/photo/b181a2c8-fa66-11ea-9e17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад с помощью санкций мстит России за речь президента Владимира Путина, произнесённую в Мюнхене в 2007 году. С таким мнением выступил журналист Владимир Познер.

По его словам, тогда Путин в 2007 году заявил, что Россия не примет политический однополярный мир и не станет плясать под «американскую дудку». Президент в своей речи дал понять, что у России есть свои интересы — как национальные, так и геополитические. С тех пор, отметил журналист, Запад и мстит РФ, вводя в отношении страны санкции. Познер подчеркнул, что для применения ограничительных мер годятся любые поводы.

Как сказал ведущий, он не является ни сторонником, ни противником Путина. Но он стремится оценивать ситуацию объективно.

Я готов где угодно и перед кем угодно доказать, что дела обстоят именно так, как я написал, — приводятся слова журналиста на портале «Познер Online».

В Мюнхенской речи 2007 года президент Путин во время выступления на конференции по вопросам политики безопасности заявил, что однополярность неприемлема для РФ и для мира в целом.

Как ранее писал NEWS.ru, Познер заявил, что Западу глубоко наплевать на Алексея Навального. По словам журналиста, всё происходящее не более чем «грязные политические игры» европейских стран, а через пару месяцев об оппозиционере забудут, как будто его и вовсе не было.