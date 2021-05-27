Познер оценил высказывание Дуды о России

https://static.news.ru/photo/690c2c66-bec9-11eb-a4a3-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал высказывание президента Польши Анджея Дуды о «ненормальности» России. По его мнению, властям РФ следует проигнорировать слова политика, сообщает «Взгляд».

Познер отметил, что само по себе высказывание грубое, однако в нём нет ничего нового. Подобные реплики позволяет себе не только нынешняя антироссийская власть Польши, но и страны Балтии. По словам телеведущего, это говорит об уровне руководства этих государств.

Думаю, России не следует на это обращать внимание. Реагировать каждый раз на подобного рода высказывания, на мой взгляд, ниже собственного достоинства, — сказал телеведущий.

Он выразил надежду на то, что у Москвы хватит выдержки не отвечать на подобные заявления и тем самым не давать чувство удовлетворения их авторам.

Накануне Дуда, выступая в Грузии, назвал Россию «ненормальной страной-агрессором». Он пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой в ГА ООН и ОБСЕ.

Заявление польского лидера прокомментировала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она назвала высказывание Дуды аморальным и отметила, что его представления о норме сильно искажены с позиций исторической правды и общечеловеческой морали.