«Потрясающе»: Рябков оценил предварительные переговоры с США

Положительно оценил предварительную часть переговоров с США по гарантиям безопасности заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, встреча прошла в деловом ключе, хотя были и сложности. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Потрясающе. <...> Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел, я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда не теряю оптимизма, всегда им руководствуюсь, — сказал Рябков.

В воскресенье, 9 января, в Женеве состоялась так называемая предварительная встреча по вопросам гарантий безопасности между Россией и США. Она длилась более двух часов. Основные консультации назначены на 10 января.

После переговоров РФ и США в Брюсселе пройдёт заседание Совета Россия — НАТО, а затем в Вене консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что переговоры с Россией перерастут в серию встреч.