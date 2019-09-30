https://static.news.ru/photo/527e7240-e353-11e9-bf2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Статья норвежского издания Aldrimer.no о действиях российского спецназа на территории Шпицбергена и материковых частей государства является фейком и грубой провокацией. Данное заявление сделали 30 сентября представители посольства РФ в Осло.

Изложенная в статье информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать её иначе как грубую провокацию, — говорится на официальной странице посольства страны в Facebook.

Также представители дипломатического представительства подчеркнули, что указанную публикацию рассматривают как часть системной работы «определённых кругов» по насаждению образа врага в лице России, которая ведётся в Норвегии.

Кроме того, подчеркнули в посольстве, нельзя исключать тот вариант, что данная статья — это «неуклюжая попытка», направленная на оправдание выделения дополнительных средств на борьбу с «российской угрозой».

Ранее News.ru писал, что журналисты норвежского издания рассказали об обнаружении российских отрядов специального назначения на территории Шпицбергена и островной части Норвегии.

По опубликованной информации, «известные НАТО» бойцы занимались разведкой местности и изучением важных объектов инфраструктуры.

В издании подчёркивают, что информация была подтверждена четырьмя источниками в норвежских разведывательных службах.