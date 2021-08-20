Посол России позитивно оценил первые шаги талибов у власти

Первые дни пребывания у власти в Афганистане движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) можно оценить позитивно, однако РФ продолжит внимательно наблюдать за талибами. Об этом в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Теперь мы будем внимательно наблюдать за талибами, мы не делаем поспешных выводов. Опыт первых пяти дней оценивается позитивно, но они должны это подтвердить, — сообщил Жирнов.

По словам российского дипломата, он ещё в мае осознал, что талибы не станут прибегать к насилию и кровопролитию. Жирнов отметил очевидность того, что большинство афганцев отвергают правительство Ашрафа Гани и никто не планировал по-настоящему его защищать. Кроме того, из разных источников поступала информация о том, что талибы решили вести себя «цивилизованно».

Комментируя данные о том, что представители «Талибана» убили родственника одного из западных журналистов, российский посол отметил, что подобную информацию необходимо как следует проверять, поскольку в стране в настоящее время действуют банды, просто выдающие себя за талибов, но не являющиеся ими.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Страна будет жить по законам шариата.