Посол РФ рассказал о 54 нотах, направленных в МИД Британии по Скрипалям

Посол России в Лондоне Андрей Келин рассказал, что Россия направила в МИД Великобритании 54 ноты по делу Скрипалей, но так и не получила ни одного ответа. Речь идёт об отравлении в Солсбери, по которому российская сторона пытается получить хоть какую-то информацию, сообщает РИА Новости.

Мы направили 54 ноты в Министерство иностранных дел Великобритании, чтобы получить хоть-какую информацию, но мы до сих пор ничего не знаем, — заявил посол в интервью программе HARDTalk на телеканале ВВС, стенограмма которого была предоставлена агентству.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлен в Солсбери 4 марта 2018 года. Событие спровоцировало международный скандал. Лондон уверен, что к отравлению причастна Москва. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Британия не предоставила ни одного доказательства виновности России.

Ранее стало известно, что муниципальный совет британского графства Уилтшир планирует выкупить дом, где жил экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный боевым ядом «Новичок». Власти региона планируют после покупки выставить коттедж на продажу.