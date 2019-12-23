Российский парламент завершил осеннюю сессию: Совет Федерации одобрил все законы, принятые на прошлой неделе Государственной думой. В этот раз обе палаты Федерального Собрания продемонстрировали удивительное взаимопонимание — сенаторы не отклонили ни одного документа, направленного им депутатами. Тон законотворчеству задавало послание президента России, именно этим объяснили отсутствие публичных противоречий между палатами парламента опрошенные NEWS.ru эксперты.

Законодательные приоритеты

Совет Федерации выполнил все намеченные планы, в первую очередь уделив внимание реализации послания президента России Владимира Путина и задач, поставленных главой государства в майском указе. Об этом заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, завершая осеннюю сессию. Это перекликается и с приоритетами Госдумы, которые ранее озвучил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Членами Совета Федерации, в том числе совместно с депутатами, в Государственную думу внесено 140 законопроектов. 71 из них, в том числе ранее внесённых, стали законами, — рассказала Матвиенко.

Валентина Матвиенко Сергей Булкин/NEWS.ru

Всего депутаты и сенаторы приняли более 200 законов, из которых свыше половины уже подписаны президентом. В эту сессию впервые за долгое время ни один из нормативных актов, принятых Госдумой, не был отклонён Советом Федерации. Ранее сенаторы регулярно высказывали претензии к депутатским инициативам, периодически возвращая тот или иной закон на доработку с созданием согласительной комиссии. Последний раз это произошло под занавес весенней сессии Совфеда 26 июля, когда члены верхней палаты остались недовольны предложением о расширении полномочий Минтранса РФ в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств.

В разное время СФ отправлял на доработку и весьма громкие проекты, поддержанные на Охотном ряду. В марте этого года сенаторы раскритиковали инициативу о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Как отмечала тогда Матвиенко, сенаторы поддерживают концепцию закона, но предлагают перенести дату его вступления в силу для создания переходного периода для бизнеса. Ещё одним камнем преткновения в декабре 2017 года стала инициатива о запрете контактной притравки охотничьих собак. В СФ посчитали, что он может нанести вред охотничьей отрасли. В результате закон был принят уже в феврале 2018 года в редакции согласительной комиссии.

Единство подходов

По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, серьёзную роль в объединении усилий двух палат российского парламента сыграло послание главы государства.

Гигантская часть инициатив шла в рамках президентского послания и была тщательно проработана. Соответственно, у Совета Федерации не было ни смысла, ни причин что-то отклонять. Ну и в целом ситуация показывает всю серьёзность намерений обеих палат по выполнению задач, поставленных главой государства. И в таких условиях дело уже не в борьбе за влияние и политических склоках. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

В свою очередь руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что не каждый закон является предметом компромисса его авторов.

Чаще всего у правительства, Госдумы, Совета Федерации просто нет повода для публичных противоречий и разногласий. Но публичные разногласия ведь можно создать и искусственно, что мы наблюдали в прошлые парламентские сессии. В этом же политическом сезоне руководство Госдумы и руководство Совета Федерации, депутаты и сенаторы сочли, что единство подходов и согласие при принятии законов важнее. Да и качество законотворчества безусловно повысилось. Константин Калачёв руководитель «Политической экспертной группы» руководитель «Политической экспертной группы»

По мнению эксперта, эффективность взаимодействия двух палат Федерального Собрания будет расти и дальше.

Такое единение означает, что область внутренней политики в масштабах страны стала более управляемой, синхронизированной, полагает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Сформировался институт политического заказа, который обладает более чётким менеджментом. Власти удалось наладить внутреннее взаимодействие между акторами политических процессов. Это приводит, с одной стороны, к предсказуемости и возможности более точного планирования. А с другой стороны, к потере индивидуальной воли институтов власти. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Более того, в эту сессию ряд резонансных инициатив готовился парламентариями совместно. В частности, группа сенаторов вместе с депутатами Госдумы разрабатывали положения резонансного законопроекта о домашнем насилии. Его внесение в нижнюю палату парламента планируется только в следующем году. В эту же сессию депутаты и сенаторы стали авторами более половины всех законопроектов, существенно опередив законотворческую активность и президента, и правительства, и Верховного суда.