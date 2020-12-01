Помпео обвинил Турцию в подрыве единства НАТО

Турция выступила против принципов функционирования Североатлантического альянса (НАТО), тем самым подрывая его единство, заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео. Дипломат напомнил о провокационных действиях Анкары «в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе».
Комментируя отношения Греции и Турции, руководитель Госдепа отметил, что «механизм деэскалации, который не работает по вине Анкары, должен быть перезапущен»,
Турция неоднократно призывала Грецию разрешить территориальный спор за столом переговоров, чтобы избежать возможного кровопролития, и предостерегала европейские государства от вмешательства. Однако страны так и не смогли договориться о проведении переговоров. И Греция, и Турция входят в НАТО. Богатое природным газом месторождение находится на шельфе Греции и Кипра, их интересы в конфликте с Турцией отстаивают Франция и Италия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Греции Никос Дендиас обрушился на Германию с критикой из-за отказа ввести эмбарго на поставки оружия Турции. Он считает, что из-за произошедшего Берлин не соответствует роли лидера ЕС.
Дипломат выразил надежду на сотрудничество с новой администрацией США. По его словам, демократ Джо Байден и его кандидат на пост госсекретаря Тони Блинкен знают греко-турецкие проблемы. Политик считает, что США должны присутствовать в этом регионе, чтобы компенсировать отсутствие европейских войск.