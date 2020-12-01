Помпео обвинил Турцию в подрыве единства НАТО

https://static.news.ru/photo/b7e33668-33fa-11eb-b090-fa163e074e61_660.jpg Фото: United States Department of State

Турция выступила против принципов функционирования Североатлантического альянса (НАТО), тем самым подрывая его единство, заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео. Дипломат напомнил о провокационных действиях Анкары «в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе».

Комментируя отношения Греции и Турции, руководитель Госдепа отметил, что «механизм деэскалации, который не работает по вине Анкары, должен быть перезапущен», передаёт Афинское Македонское агентство новостей со ссылкой на дипломатические источники. Отношения двух стран обострились на фоне сейсмических исследований, которые проводит турецкое судно в одном из районов Восточного Средиземноморья. Греция считает этот регион своей исключительной экономической зоной.

Турция неоднократно призывала Грецию разрешить территориальный спор за столом переговоров, чтобы избежать возможного кровопролития, и предостерегала европейские государства от вмешательства. Однако страны так и не смогли договориться о проведении переговоров. И Греция, и Турция входят в НАТО. Богатое природным газом месторождение находится на шельфе Греции и Кипра, их интересы в конфликте с Турцией отстаивают Франция и Италия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Греции Никос Дендиас обрушился на Германию с критикой из-за отказа ввести эмбарго на поставки оружия Турции. Он считает, что из-за произошедшего Берлин не соответствует роли лидера ЕС.

Дипломат выразил надежду на сотрудничество с новой администрацией США. По его словам, демократ Джо Байден и его кандидат на пост госсекретаря Тони Блинкен знают греко-турецкие проблемы. Политик считает, что США должны присутствовать в этом регионе, чтобы компенсировать отсутствие европейских войск.