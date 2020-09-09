Помощник Зеленского рассказал, как они обманули Путина

https://static.news.ru/photo/55f8cfa0-f2da-11ea-8211-fa163e074e61_660.jpg Андрей Богдан Фото: ru.wikipedia.org /Адміністрація Президента України, CC BY 4.0,

Бывший соратник и помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал, как они на пару обманули российского президента Путина. Также Богдан поведал о дипломатических провалах украинского лидера.

Богдан раньше возглавлял офис президента Украины. По его мнению, они с Зеленским «много чего» наобещали Путину, но так ничего и не сделали.

То, что я вижу, — мне кажется, что мы его как-то жёстко кинули: наобещали одно — не сделали ничего, — сказал Богдан в интервью Александру Гордону.

Также бывший помощник украинского президента дал оценку переговорам на саммите «нормандской четвёрки», которые состоялись в конце прошлого года. Переговоры были «сложными», но при всём этом Путин был «очень уважителен» к Зеленскому и на самом деле пытался искать пути решения проблемы, пишет «Царьград».

Богдан считает, что такое поведение российского президента было продиктовано, в частности, политическими мотивами: Путин не захотел ссориться с «любимчиком народа», зная, что Зеленского многие поддерживают и в России.

Ситуация резко изменилась за последние месяцы. Так, только на основе выпущенных пресс-релизов о телефонных разговорах Путина и Зеленского в России и на Украине можно судить о сложившихся отношениях. Если сообщения той и другой стороны резко отличаются, значит, побеседовали президенты плохо, делает вывод бывший помощник главы Украины. По мнению Богдана, это уже «дипломатический провал».

Сам Богдан стал широко известен после появившегося в Сети снимка, где он стоит за спиной Зеленского и что-то шепчет ему на ухо. Помощник главы государства рассказал, что именно он говорил украинскому президенту. Он советовал Зеленскому поспорить с мэром Днепра о сроках реконструкции моста: если работы не будут завершены к определённой дате, мэр уволится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в июне уволил Андрея Богдана с должности главы своего офиса. По словам главы государства, власть сильно изменила его подчинённого, после чего он решил, что они не смогут дальше вместе работать.