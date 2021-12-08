«Полная чушь»: Путин оценил санкции США против МФТИ

Санкции США в отношении МФТИ и других научных организаций можно объяснить исключительно попыткой Вашингтона сдержать развитие РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых учёных. По мнению главы государства, вуз не несёт никаких угроз международной безопасности. Его слова приводит ТАСС.

Что можно констатировать: вводятся эти ограничения и санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединённых Штатов. Чем ваш институт угрожает безопасности США? Ничем. Это полная чушь, — сказал Путин.

По мнению президента, такие действия могут объясняться исключительно попыткой сдержать развитие нашей страны.

Путин также отметил , что складывается такое впечатление, будто в США соревнуются, зарабатывая на антироссийских санкциях и никак не могут выйти из этого витка. Однако рано или поздно это придётся сделать.

Ничего хорошего в этом нет, и что любопытно — не вижу, как они могут выйти из этого витка, хотя, конечно, им придётся это сделать. Просто придётся в силу своеобразного развития ситуации в мире, — сказал президент РФ.

24 ноября стало известно, что Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против Московского физико-технического института. Своё решение ведомство объяснило тем, что вуз «производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя». Теперь МФТИ подпадает под «презумпцию отказа» при рассмотрении заявок на экспортные лицензии.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов, комментируя санкции в отношении МФТИ, заявил о том, что вашингтонская администрация продолжает следовать деструктивному курсу по разрушению связей с Москвой в областях, не имеющих отношения к политике.