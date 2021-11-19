Политолог заявил, что подростки в политике не нужны властям
Политолог Городников: подростки в политике не нужны правящему режиму
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:05, 19 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Молодые люди в политике не нужны правящему режиму. Они — сторонники изменений, тогда как курс государственности направлен на умеренный консерватизм, заявил директор Центра разработок глобальной политики Сергей Городников изданию Pravda.Ru. Он считает, что молодёжную партию создадут те, кто поставит вопрос о смене режима и элиты.
Даже с точки зрения политической логики задача поставлена сверху, Владимир Путин объявил: стабильность и умеренный консерватизм. Политические партии вообще отстраняются от власти. Нынешняя Госдума — это вообще просто пародия на политические партии, на политическое представительство. У нас выстроена чиновно-полицейская система, опирающаяся на силовые структуры. Молодёжь здесь вообще не нужна. Я думаю, что молодёжь понадобится для слома этой системы, — сказал Городников.
Он также высказал мнение, что власть боится любых молодёжных организаций, её задача — передать «захваченную собственность» детям и внукам.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил допустить к голосованию на выборах трудоустроенных подростков старше 16 лет. Он направил предложение председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Орлов считает, что с 16 лет у подростков уже достаточно прав и обязанностей.