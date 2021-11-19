Политолог заявил, что подростки в политике не нужны властям

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Россия не оставит без внимания тот факт, что страны — члены Евросоюза и НАТО поддерживают «милитаристские настроения» Украины и устраивают «грубейшие» провокации, в частности, проводят учения с участием украинцев, приводит РИА Новости слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Накануне в Кремле анонсировали ответные меры на «стремительный процесс» вооружения Украины государствами Североатлантического альянса и продвижение сил военно-политического блока на Восток.

Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО и всё чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его...