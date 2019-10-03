https://static.news.ru/photo/49588566-870a-11e9-8959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manuel Romano/Global Look Press

Смягчение британских санкций против России ни о чём не говорит, ведь англосаксы всегда делают только то, что им выгодно в конкретный момент. Такое заявление 3 октября в разговоре с журналистом News.ru сделал политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартьянов.

По его словам, Великобритания «опускает позиции, потому что ей это выгодно».

Они, англосаксы, всегда ведут подобным образом — делают только то, что им выгодно здесь и сейчас, в эту конкретную минуту. Им выгодно опустить эти позиции — они это делают. А чтобы это что-то изменило в отношении России? Нет, ничего не меняется и не изменится. Это просто частная отдельно взятая история, в которой им выгоднее вести себя подобным образом, — заявил Мартьянов.

Ранее News.ru писал, что Великобритания приняла решение внести поправки в «Закон об экспорте», предполагающий санкции в отношении России из-за Крыма.

Изменения внесены в раздел товаров и технологий, входящих в Общий военный список Евросоюза.

Таким образом, российская сторона сможет получить ряд запрещённых в настоящее время для продажи Москве веществ, предназначенных для использования в пусковых устройствах.

Чуть позже стало известно, что Британия смягчила санкции против РФ для исследования Марса.