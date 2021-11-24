Политолог объяснил, почему Кишинёв откладывал выплату долга «Газпрому»

«Молдовагаз» откладывала выплату России в $74 млн из-за отсутствия необходимой квалификации у некоторых специалистов, предположил политолог Дмитрий Офицеров-Бельский. По его мнению, у молдавской стороны возникли проблемы с кассовыми разрывами, передаёт «ПолитЭксперт».

Дело в том, что у молдавской стороны, то есть у «Молдовагаза», который закупает топливо у «Газпрома», появились проблемы с кассовыми разрывами. Сам Кишинев признает, что не рассчитал те средства, которые должен выплатить России, поскольку до этого газ закупался по более низкой цене. Сейчас покупка идет по более высокой, а далее выплаты будут происходить по тарифу в $450 за тысячу кубов, — пояснил Офицеров-Бельский.

Он уточнил, что сумму долга в $74 млн правительство Молдовы должно найти без труда, так как у Кишинёва определённо есть эти деньги. По его мнению, задержка выплаты связана с тем, что у молдавскому руководству не хватает «согласованности» и «квалификации некоторых специалистов». Офицеров-Бельский заверил: проблема Молдовы заключается не в том, что у страны нет денег или что она не хочет их платить. Виной всему — сложные бухгалтерские вопросы, из-за которых Кишинёву придётся срочно «перебрасывать» деньги на специальные счета.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала жестокой игрой со стороны России переговоры с «Газпромом» на фоне газового кризиса в республике. По её словам, у Молдавии было «мало альтернатив» на фоне аномально высоких цен на газ в Европе.