Политолог объяснил критику Лаврова в адрес «саммита демократий»

Все послевоенные усилия по сохранению хрупкого баланса в мире, в частности создание ООН, благодаря политике США идут прахом. Об этом «ПолитЭксперту» заявил писатель, общественный и политический деятель Николай Стариков.

По его мнению, слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что созываемый по инициативе США в декабре в виртуальном формате «саммит демократий» станет движением в сторону раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих», абсолютно верны.

Стариков напомнил, что после Второй мировой войны перед человечеством стояла задача объединить всех в рамках одной организации — ООН, члены Совета Безопасности которой боролись против стран-агрессоров, нацистов и японских милитаристов.

Сегодняшнее предложение американцев — это движение в обратном направлении. Это не объединение мира, а его раскол. Именно об этом сказал министр иностранных дел России, — объяснил политолог.

Как подчеркнул Стариков, желание США присвоить себе исключительное право решать, кто идёт по пути демократии, а кто нет, напоминает идеи нацистов. Только они определяли не стандарты «демократичности» общества, а степень «качества» человека, отметил эксперт.

По его мнению, американцы хотят определять степень демократии страны и включать её в «прогрессивную» часть человечества только по одному критерию: нравитесь Вашингтону — вы демократ, не нравитесь — вы не демократ.

Лакмусовая бумажка — это Украина. Очевидно, что это тоталитарное государство, где не обращают внимания на разрушения и страдания миллионов людей в Донбассе. Это демократия? Думаю, ни у кого нет сомнений, что Украину Вашингтон зачислит в число демократических государств, — цитирует издание слова писателя.

Ранее Сергей Лавров заявил, что инициатива по проведению «саммита демократий» — это инициатива вполне в духе холодной войны, она провозглашает новый идеологический «крестовый поход» против всех несогласных.

Как считают эксперты, для президента США Джо Байдена предстоящий форум станет крайне важным событием после беспорядочного вывода войск из Афганистана. По их мнению, с этого саммита он намерен начать свою новую кампанию, чтобы вступить в схватку с Россией за влияние на постсоветском пространстве.