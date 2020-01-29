https://static.news.ru/photo/773f32e4-42a9-11ea-a3d2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Марат Баширов назвал «глупостью из Госдумы» идею переименовать должность президента России в «верховного правителя» страны.

Глупость полная. Одна из регулярных глупостей, возникающих в Госдуме. Я думаю, это предложение поступило от них или от какой-то инициативной группы с мест. Народное творчество масс не знает границ, — заявил Баширов в эфире НСН.

По словам политолога, в России не свойственно использовать такие названия.

Предложение о введение должности «верховного правителя» поступило от одного из членов рабочей группы по изменению Конституции России. Общее число предложенных поправок — более 700.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «какие-то-предложения, естественно, будут отсеиваться».

Как писал NEWS.ru, рабочая группа по изменениям в Конституции РФ формулирует предложения по процедуре проведения всероссийского голосования, чтобы представить их президенту Владимиру Путину.