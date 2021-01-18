Разменная монета: покровители Навального пошли ва-банк

Не надо быть ясновидящим, чтобы понять, как и почему Алексей Навальный выбрал дату своего возвращения в Россию. При этом допускаю, что время для такой репатриации ему настоятельно посоветовали те специалисты известного профиля, что провели для него «расследование» таинственного отравления и даже помогли сыграть в пранкера.

Используя спортивную терминологию, можно сказать, что мир сейчас предельно разогрет накануне инаугурации нового американского президента. Аналитики собирают детали возможного курса администрации Джо Байдена. Соответственно, и за океаном новые вашингтонские стратеги взвешивают аргументы за и против, позволяющие им выбрать наиболее выигрышные моменты для политического дебюта демократов.

И тут такой подарок! Алексея Навального, узнаваемость которого в результате странного покушения выросла в мире буквально на порядок, запрограммированно задерживают в аэропорту Шереметьево при пересечении российской границы. Собственно, ради этого всё и было задумано. Сам Алексей тщательно готовил свое возвращение, подогревая интерес широковещательными заявлениями о том, что он уж точно ничего не боится.

При этом на свой временный немецкий адрес оппозиционер совершенно официально получал повестки с вызовом в суд, где по инициативе ФСИН должно рассматриваться дело о преобразовании его очередного условного срока во вполне реальный из-за несоблюдения процедуры для осуждённых условно.

Конечно, можно говорить о том, что к ситуации с Навальным, может быть, подошли излишне формально. Ведь в Германию он отправился по распоряжению президента и там проходил реабилитацию. Но политика — вещь суровая и бескомпромиссная, что постоянно доказывает своей деятельностью сам Алексей Анатольевич. Недаром же часто шутят, что в России оппозиционер должен быть до прозрачности чистым.

Алексей Навальный teamnavalnykhv/twitter.com

Летевший из Германии в Москву «Боинг» с «главным оппозиционером» на борту был буквально забит многонациональной журналистской командой, предвкушавшей острый репортаж. Уже на борту готовили видеоматериал для скорейшей выкладки на сайты изданий. А дальше всё шло по заранее разработанному сценарию. А потому этим утром все ведущие мировые СМИ — от заокеанской The New York Times до европейских Le Monde и Die Welt — выходят с красочными репортажами и анализами ситуации, болванки для которых, естественно, были уже заготовлены. Оставалось лишь вписать некоторые детали с места события, дабы усилить эффект присутствия.

А уж за полночь пошли официальные заявления с протестом прибалтийских министров иностранных дел, главы Евросовета и прочих лиц западного политического театра, которые явно находились под эмбарго до первых сообщений о задержании Навального.

А теперь вернёмся к началу нашей колонки. Разве всё это не подарок команде Байдена, которая и так уже поспешила отметиться заявлениями о том, что Россия представляет угрозу национальной безопасности США? Теперь можно, что называется, на ходу внести изменения в инаугурационную речь американского президента и обвинить «потенциального противника» в новых смертельных грехах. А там, глядишь, в Осло примут решение о присуждении Навальному Нобелевской премии мира. Всё идёт по отработанному сценарию, в котором неглупому и небесталанному Алексею отводится роль разменной потёртой монеты.