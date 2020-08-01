Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок

https://static.news.ru/photo/880b15a4-d3f7-11ea-bfdc-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После визита в Феодосию (Крым) у депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской «появилось желание» на несколько дней приехать в город со спецназовцами и навести порядок. По её словам, населённый пункт является жемчужиной полуострова и знаменит достопримечательностями и уникальной природой.

Но сегодня этот город просто выживает и вынужден терпеть такие безобразия, как выбросы канализации в море, строительство в прибрежной полосе, свалки, — написала политик в своём Telegram-канале.

По мнению Поклонской, регион также страдает от действий «неприкосновенного» и «известного всему Крыму «застройщика», однако имени конкретного человека или название компании она не привела. По словам депутата, некий злоумышленник является специалистов по мошенническим схемам с лицензией на жульничество.

[Застройщик] пролетает, как торпеда, мимо глаз правосудия. <...> По поводу сложившейся ситуации и своих предложениях обязательно сообщу Главе Республики Крым Сергею Аксёнову, — добавила Поклонская.

В июле депутат также заявила, что намерена лично проводить проверки крымских пляжей после жалобы отдыхающих в Сакском районе на взимание платы за проход к морю.

Она добавила, что рассказала о ситуации главе Крыма Сергею Аксёнову и подготовила запросы прокурору республики для организации проверок готовности, безопасности и доступности пляжей. Руководителям прибрежных городов и районов депутат порекомендовала посетить пляжи и оценить, насколько они подходят для отдыха.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал президентскую кампанию в Белоруссии. По его словам, соседней стране нужно взять пример с Крыма и вернуться «к родным берегам».