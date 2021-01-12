Поклонская оценила слова Кулебы о возвращении Крыма

https://static.news.ru/photo/6aa0b2e6-54c4-11eb-b93b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov /Global Look Press

Замглавы думского комитета по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала предложение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об участии представителей РФ в саммите «Крымская платформа».

По словам парламентария, проведение Киевом такого мероприятия следует расценивать как подстрекательство и подготовку к совершению международного преступления «против целого народа, проживающего на полуострове».

Поклонская сделала акцент на том, что Киев хочет вернуть Крым, но сами крымчане Украине не нужны.

По сути, мы должны собрать узелки и уйти, отдать им территорию, потому что они так хотят, потому что они нас не слышат, — цитирует депутата РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Киев планирует провести саммит в мае. Кулеба подчеркнул, что украинская сторона будет вести разговор с представителями РФ только о выходе Крыма из-под российской юрисдикции и восстановлении украинского суверенитета на территории.

Российские политики в ответ на это заявили, что любые международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым под украинскую юрисдикцию, заведомо бесперспективны. Они предложили Киеву отказаться от подобных политических авантюр и обсудить с Москвой восстановление отношений.