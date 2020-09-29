Пхеньян заявил о необходимости факторов сдерживания для сохранения мира

https://static.news.ru/photo/0af4a79e-0299-11eb-b4c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Jung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Опору на «надёжные и эффективные факторы сдерживания» считает необходимой КНДР для недопущения войны на Корейском полуострове, заявил постпред страны при Организации Объединённых Наций Ким Сон на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ким Сон заявил, что КНДР в течение нескольких последних десятилетий «делала всё для того, чтобы гарантировать мир и безопасность» на полуострове и в регионе, передаёт ТАСС.

Построение мира без войн — это последовательная позиция правительства КНДР... Тем не менее ядерная угроза в отношении КНДР сохраняется, и имеют место враждебные действия прямо у нас на глазах, — заявил постпред.

Также, считает Ким Сон, в современном мире «где высокомерие царит повсюду», можно гарантировать «подлинный» мир, только если КНДР «будет опираться на свои силы для предотвращения войны, если у нас будут надёжные и эффективные факторы сдерживания для самообороны».

Как писал NEWS.ru ранее, лидер КНДР Ким Чен Ын принёс извинения за «отвратительный инцидент» с гибелью южнокорейского чиновника в Жёлтом море. Он также пообещал принять меры для предотвращения подобных происшествий в будущем.