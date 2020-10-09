Песков: заявлению Путина по Нагорному Карабаху предшествовала долгая работа

https://static.news.ru/photo/c6276964-0a25-11eb-ace0-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/pg/ArmeniaMOD

Заявлению президента России Владимира Путина по Нагорному Карабаху предшествовала большая работа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, 8 октября во второй половине дня глава РФ до позднего вечера проделал очень серьёзную напряжённую работу со своими коллегами из Азербайджана и Армении.

По итогам вчера вечером вышло заявление президента Путина, где он призвал стороны прекратить огонь для гуманитарной паузы — с тем, чтобы обменяться пленными и вывезти тела погибших, — рассказал Песков.

Он добавил, что также российский лидер пригласил глав МИД из Еревана и Баку, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что глава России 9 октября проводит в режиме онлайн совещание с постоянными членами Совета безопасности. Открывая совещание, глава государства предложил обсудить конфликт в Нагорном Карабахе.

9 октября в Москве продолжаются переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ. Днём ранее первый раунд консультаций состоялся в Женеве. По некоторым данным, перемирие между противоборствующими сторонами может быть заключено в течение ближайших суток.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.