Сроки возможного проведения саммита лидеров стран «нормандской четвёрки», в которую входят Россия, ФРГ, Франция и Украина, пока не согласовывались. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кремль не раз заявлял, что встреча лидеров четырёх стран должна быть результативной. Для этого к саммиту необходимо серьёзно подготовиться, передаёт
При этом в СМИ появилась информация о том, что вторую попытку подписать «формулу Штайнмайера» трёхсторонняя контактная группа по Украине предпримет на встрече в Минске 1 октября, писал News.ru.