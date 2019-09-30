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Сроки возможного проведения саммита лидеров стран «нормандской четвёрки», в которую входят Россия, ФРГ, Франция и Украина, пока не согласовывались. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кремль не раз заявлял, что встреча лидеров четырёх стран должна быть результативной. Для этого к саммиту необходимо серьёзно подготовиться, передаёт ТАСС . В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что саммит в «нормандском формате» может состояться до конца этого года, но это не зависит от Москвы.

При этом в СМИ появилась информация о том, что вторую попытку подписать «формулу Штайнмайера» трёхсторонняя контактная группа по Украине предпримет на встрече в Минске 1 октября, писал News.ru.