Песков заявил о праве правительства решать вопрос курирования ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/1c526444-229d-11eb-a236-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Станет ли Александр Новак заниматься курированием темы ОПЕК и ОПЕК+ в случае утверждения на пост вице-премьера – этот вопрос будет решать правительство. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Произойдёт назначение, произойдёт утверждение в Думе, можно будет говорить. Этот вопрос правительству нужно адресовать, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по энергетике поддержал назначение Александр Новака на пост заместителя председателя правительства России. Кандидатуру Новака на рассмотрение в Госдуму внёс глава кабинета министров Михаил Мишустин. Вместе с тем он объявил, что предложил ещё несколько кандидатур на ряд должностей в правительстве.

Как писал NEWS.ru, несмотря на потерю Новаком министерского кресла, он может продолжить представлять Россию в переговорном процессе в ОПЕК+.