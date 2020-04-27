Песков заявил, что Путин не будет проводить телефонных переговоров по ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/6a3a6278-8870-11ea-8fe2-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Владимир Путин в ближайшее время не собирается проводить международных телефонных переговоров. В том числе, в планы главы государства не входит общение с американским коллегой Дональдом Трампом по сделке ОПЕК+.

Об этом 27 апреля журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сотрудники СМИ спросили представителя Кремля, собирается ли Путин связаться с Трампом по поводу сделки ОПЕК+.

Нет, — приводит ответ Пескова РИА Новости.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае—июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.

Как ранее писал NEWS.ru, Песков заявил, что сделка ОПЕК+ стала победой для всех стран — и производителей, и потребителей нефти.