Песков назвал неприемлемыми обвинения Навального в адрес Путина

https://static.news.ru/photo/f4a7a4dc-03d3-11eb-8e8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/navalny

Высказывания Алексея Навального в адрес президента РФ Владимира Путина стали оскорбительными, безосновательными и недопустимыми, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми, — цитирует ТАСС Пескова.

Так он прокомментировал высказывания Навального о причастности Путина к томскому инциденту.

Ряд этих высказываний мы считаем оскорбительными, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми, — добавил Песков.

Как писал NEWS.ru, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Алексея Навального бесстыдником и подлецом, заявив, что тот работает в интересах западных стран. Председатель Госдумы подчеркнул, что Навального «искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента».

Ранее Алексей Навальный, который в настоящее время находится в Германии после лечения в клинике Charité, заявил в разговоре с немецкими журналистами, что не боится вернуться в Россию. Также оппозиционер рассказал, кто, по его мнению, стоит за отравлением. По предположению Навального, в произошедшем виноват Путин. Других версий случившегося, как отметил политик, у него нет.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.