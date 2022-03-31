Песков заявил, что временных рамок по встрече Путина и Зеленского нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чётких временных рамок по встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на текущий момент не существует, пишет ТАСС. Песков уточнил, что для того чтобы вести разговоры о встрече двух лидеров, необходимо завершить процесс с подписанием договора, который устроит обе стороны.

В этом плане ничего не изменилось. Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. И только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне. Не стал бы давать какие-то чёткие рамки, — заявил он.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна одновременно с визированием мирного договора министрами иностранных дел. По его словам, при условии быстрой работы по договору и нахождении компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе.

Президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом министр подчеркнул, что встреча до сих пор не состоялась, потому что она должна быть хорошо подготовлена, это принципиально важно.