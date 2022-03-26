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Лавров: Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским

12:22, 28 марта 2022
Лавров: Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако она должна быть хорошо подготовлена, это принципиально важно. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью сербским СМИ, которое транслируется на сайте ведомства.

Президент Путин <...> никогда не отказывался от встреч с президентом Зеленским, единственное, что он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены, — сказал министр.

Он пояснил, что за годы, пока вызревал внутриукраинский конфликт, накопилось «огромное количество проблем». Нынешняя ситуация такова, что встреча просто для обмена мнениями будет контрпродуктивна. Она нужна, но только тогда, когда будет ясность «в отношении развязки по всем ключевым вопросам», добавил Лавров. 

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