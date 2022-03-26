Лавров: Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, а также последовавшее заявлении Госдепа о том, что эти слова глава Белого дома сказал на эмоциях.

Высказывания Джо Байдена о Владимире Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома — советник Госдепартамента США. God Save America, - написала дипломат в Telegram. Во...