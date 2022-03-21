Песков назвал условия для проведения встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радио «Маяк» рассказал об условиях, необходимых для проведения встречи лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он отметил, что для этого необходимо провести «домашнюю работу» и согласовать результаты переговоров. Пока, по словам Пескова, согласованных договорённостей между сторонами нет.

Чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу. Нужно провести и согласовать результаты переговоров. Пока существенного продвижения не обеспечено. Пока говорить о встрече президентов... Им нечего просто фиксировать, нет договорённостей, которые они могли бы отфиксировать, — сказал пресс-секретарь.

В настоящее время прошло три раунда переговоров между Россией и Украиной. Первый состоялся 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии и продолжался пять часов. Вторая встреча прошла в Беловежской Пуще 3 марта, а 7 марта делегации общались в Брестской области. В настоящее время переговорщики общаются в ежедневном режиме в формате видеосвязи.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее он заявил, что нейтральный статус Украины и её невступление в НАТО стали темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции, находясь таким образом «на полпути» по вопросу демилитаризации Украины в рамках переговорного процесса.