Мединский назвал условия встречи глав России и Украины

Помощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна одновременно с визированием мирного договора министрами иностранных дел. По его словам, которые приводит РИА Новости, при условии быстрой работы по договору и нахождении компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе.

Мединский уточнил , что встреча руководителей государств планировалась только после подготовки договора по урегулированию ситуации и утверждения его переговорщиками, а также визирования документа министрами иностранных дел. Новый же план позволяет ускорить встречу и обсудить нюансы и разного рода политические детали в ходе визирования.

Согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, — отметил Мединский.

Ранее источник, знакомый с ходом переговоров, предположил, что на переговорах с Украиной в Стамбуле будет достигнут первый этапный результат. По его данным, Москва также рассчитывает на быстрое продвижение вперёд в диалоге с Киевом. Источник также добавил, что переговоры России и Украины могут продолжиться по видеосвязи, если в Стамбуле не будет достигнут «окончательный результат».

Позднее Мединский рассказал, что РФ получила письменные предложения от Украины, подтверждающие стремление к нейтральному и безъядерному статусу. По его словам, они включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения.