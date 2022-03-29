Мединский сообщил о письменных предложениях нейтрального статуса Украины

РФ получила письменные предложения от Украины, подтверждающие её стремление к нейтральному и безъядерному статусу, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. По его словам, которые приводит ТАСС, они включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения.

Мы получили письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с <...> запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск, — сказал Мединский.

Ранее политтехнолог Марат Баширов заявил, что наиболее удачным с точки зрения России был бы швейцарский или австрийский формат нейтрального статуса Украины. Он пояснил, что формат Австрии предполагает отсутствие в стране военно-промышленного комплекса при наличии армии, тогда как в Швейцарии нет возможности наращивания наступательных вооружений.

По мнению политтехнолога, Россия более всего заинтересована в отказе Украины от наращивания именно наступательного вооружения, в частности, от размещения у границ РФ ракет НАТО с возможностью нести ядерное оружие. Он подчеркнул, что для этого необходимо закрепление за страной нейтрального статуса в швейцарском формате. В случае же договорённостей о шведском формате единственным ограничением станет отказ Украины от вступления в НАТО.