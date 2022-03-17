Политтехнолог перечислил сценарии нейтрального статуса для Украины

Наиболее удачным с точки зрения России был бы швейцарский или австрийский формат нейтрального статуса Украины, заявил политтехнолог Марат Баширов, передаёт Lenta.ru. Он пояснил, что формат Австрии предполагает отсутствие в стране военно-промышленного комплекса при наличии армии. По словам эксперта, в Швейцарии нет возможности наращивания наступательных вооружений. Он назвал шведский формат самым неудачным для РФ.

Шведская система более агрессивна. <...> То, что производит ВПК Швеции, занимает заметную долю мирового рынка. А военнослужащие государства участвуют в миротворческих операциях по всему миру, в том числе в Афганистане. И именно то, что у Швеции такой мощный ВПК, останавливает её от вступления в НАТО: в противном случае страна вынуждена будет отказаться от собственных стандартов вооружения, перейдя на покупку того, что производят США, — сказал Баширов.

По мнению политтехнолога, Россия более всего заинтересована в отказе Украины от наращивания наступательного вооружения, в частности от размещения у границ РФ ракет НАТО с возможностью нести ядерное оружие. Он подчеркнул, что для этого необходимо закрепление за страной нейтрального статуса в швейцарском формате.

Баширов отметил, что в случае договорённостей о шведском формате единственным ограничением станет отказ Украины от вступления в НАТО.

Ранее о возможности рассмотрения шведского варианта нейтрального статуса Украины в качестве компромиссного заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, согласно данному варианту, Киев должен будет отказаться вступать в военные альянсы, но сможет сохранить армию и флот.