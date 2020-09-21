Песков: видеообращение Путина к Генассамблее ООН отправили в Нью-Йорк

https://static.news.ru/photo/35391440-fbf0-11ea-8dd8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Видеообращение главы РФ Владимира Путина к Генассамблее ООН направили в Нью-Йорк. Его обнародуют 22 сентября 2020 года после 18:00 мск, заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков. По его словам, ролик записали 18 сентября.

Вы знаете, что в этом году будет подавляющее большинство глав государств обращаться именно таким образом — посредством видеозаписи. Это видеообращение уже отправлено в Нью-Йорк. И завтра, во вторник, где-то начиная с 18:00 по Москве, можно ожидать публикации этого выступления, — цитирует Пескова РИА Новости.

В этом году заседание Генассамблеи пройдёт в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В зале ГА обязаны будут присутствовать по одному официальному представителю делегации от каждой страны. Главам государств и министрам было предложено записать видеообращения, позволить зачитать текст речи постоянным представителям или прибыть на заседание лично при условии прохождения двухнедельного карантина по прибытии в Нью-Йорк. На выступление каждой страны отведут по 15 минут. По данным ООН, на сегодняшний день в организацию переданы 26 видеовыступлений.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса пообещал — ЮАР будет добиваться постоянного присутствия представителя Африки в Совете Безопасности ООН.

Рамапоса затронул тему реформы Организации Объединённых Наций в еженедельном обращении к гражданам. Президент напомнил, что вскоре начнёт работу 75-я сессия Генассамблеи ООН. ЮАР намерена использовать юбилейные заседания, чтобы продвигать идею постоянного членства в Совбезе для представителя Африки.