Включение некоммерческих организаций в список иностранных агентов является прерогативой Министерства юстиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что у Кремля нет позиции по поводу признания иноагентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Песков подчеркнул, что администрация президента не выносит подобных решений, передаёт
У Кремля нет позиции, Кремль не выносит подобных решений, это прерогатива Минюста, — подчеркнул он.
Ранее News.ru писал, что Минюст включил ФБК в список иностранных агентов. Факт соответствия фонда признакам некоммерческой организации был установлен в ходе проведённого ведомством контроля.
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