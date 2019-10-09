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Главы Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин обсудили во время телефонного разговора операцию Анкары в Сирии. Военные действия разворачиваются на северо-востоке Арабской Республики.

Президент Эрдоган и его российский коллега по телефону обсудили операцию Турции на северо-востоке Сирии и зону безопасности, — передаёт газета «Сабах». 9 октября турецкое командование начало перебрасывать свои войска на...