https://static.news.ru/photo/c097f188-e42b-11e9-9692-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Возможный отказ киевских властей подписать «формулу Штайнмайера» существенно затормозит переговоры по урегулированию на Украине. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей, но, конечно, это существенно затормозит весь процесс, — сказал он.

1 октября на встрече в Минске трёхсторонняя контактная группа по Украине предпримет вторую попытку подписать «формулу Штайнмайера». Это будет рамочный протокол о намерениях, которые стороны обязуются выполнять. Если документ подпишут, то Киев обязан будет принять закон об особом порядке проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Предполагается, что документ не будет содержать требований о передаче Киеву контроля за участком границы с Россией до проведения выборов и закрепления в конституции страны особого статуса Донбасса. Вопрос о размещении международной полицейской миссии ОБСЕ также рассматриваться не должен, писал News.ru.

Формула получила название в честь Франк-Вальтера Штайнмайера, бывшего министра иностранных дел Германии, при котором были подписаны Минские соглашения.