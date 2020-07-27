Песков рассказал о преимуществах G20 перед G8

https://static.news.ru/photo/420cd246-cfff-11ea-8380-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о невозможности возобновления формата «Большой семёрки» с участием России. По его словам, «Большая двадцатка» имеет преимущество перед G8.

Он отметил, что Москва более удовлетворена работой в формате G20, передаёт ТАСС.

Россия не стремится присоединиться к «семёрке». Более того, в России неоднократно говорили о том, что мы весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов, как «большая двадцатка», которая лучше отвечает современным экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире, — подчеркнул он.

Представитель главы государства добавил, что Владимир Путин ни разу не выступал с инициативами, обращениями или другими действиями для возвращения РФ в G8 с тех пор, как участники отказались приезжать на саммит в Сочи.

Песков уверен, что любое объединение, которое не включает основные центры экономического потенциала и развития, не может быть эффективным. Желание Путина провести встречу «пятёрки» Совета безопасности ООН он объяснил другим характером обсуждаемых вопросов и отказ от разговора об экономике.

Как можно, например, обсуждать какие-то мировые судьбы в области экономики или социального развития, или ещё что-то, или политики без участия Индии, без участия Китая, без участия Бразилии, без участия Турции и целого ряда других стран? Наверное, обсуждать можно, но вряд ли можно при этом претендовать на какое-то мировое лидерство, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, Маас заявил, что Германия выступает против предложения президента США о возвращении РФ в переговоры «Большой семёрки». По его словам, причиной исключения России стала аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины. ФРГ придерживается принципа реализации Минских соглашений, но считает Крым частью Украины, так как ФРГ «не согласна с тем, что в XXI веке могут меняться границы стран в Европе».

Саммит G7 должен состояться в США в сентябре 2020 года. О намерении пригласить на него РФ, а также Австралию, Индию и Южную Корею американский лидер Дональд Трамп заявил около месяца назад. По его словам, участия Москвы требует здравый смысл.

Идею Трампа не поддержали в Великобритании, Канаде и Франции. Против этого также высказалась Украина. В Киеве заявили, что сам факт участия РФ даже в качестве гостя станет подтверждением верности её политики.

G7 расширилась за счёт вхождения России в 1998 году. Но после того, как в 2014 году Крым был присоединён к РФ, страны G8 отказались приехать на саммит G8 в Сочи. В «Группу семи» на данный момент входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Саммиты G7 проходят каждый год по очереди в гостях у каждой страны — участницы клуба.