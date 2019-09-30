https://static.news.ru/photo/3adee5c6-e370-11e9-a30b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глазьев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли Сергей Глазьев совмещать работу на посту советника главы государства с новой должностью в случае его утверждения министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Представитель Кремля сказал, что это будет невозможно.

Совмещать не сможет, — передаёт слова Пескова ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Сергей Глазьев уходит из администрации президента. В ближайшем будущем он начнёт работать в Евразийской экономической комиссии. Глазьев займёт пост министра по интеграции и макроэкономике.

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин прокомментировал новость об уходе Сергея Глазьева с должности советника президента РФ и переходе на новую работу. По его словам, это однозначно понижение в должности, поскольку теперь Глазьев потеряет доступ к российскому президенту.