Песков прокомментировал инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма

Дмитрий Песков дал оценку инциденту с британским эсминцем Defender, который 23 июня пересёк российскую границу в Чёрном море. Корабль вошёл во внутренние воды РФ на три километра в районе мыса Фиолент в Крыму, что пресс-секретарь президента назвал провокацией в эфире телеканала «Россия 24».

Понимаем. Это провокация, спланированная и сознательная, — отреагировал на случившееся официальный представитель Кремля.

После того как эсминец нарушил границы России, корабль и самолёты береговой охраны неоднократно потребовали от британцев изменить курс, а потом произвели предупредительные выстрелы и бомбометание по курсу движения судна. Только после этого Defender покинул территориальные воды России.

Впоследствии ВВС обнародовала документы, согласно которым проход эсминца в российские воды действительно был провокацией. Называлась она «Операция Дитроит» и должна была показать, что Британия таким образом поддерживает Киев и не боится заходить в воды, которые считает украинскими.

При этом журналисты использовали очень старый и известный приём: папку с документами об операции якобы нашёл на остановке случайный прохожий и принёс её журналистам.

Как сообщалась ранее, на сообщение об обнародовании секретных документов по вторжению британского эсминца в Чёрное море отреагировала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Пост на эту тему дипломат написала в своём Telegram-канале, высмеяв при этом британские спецслужбы.