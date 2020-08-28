Песков опроверг сообщения о «пропущенном» звонке Путина Трампу

https://static.news.ru/photo/5372c1a6-eb59-11ea-a2c1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле опровергли информацию о якобы пропущенном в 2017 году звонке президента РФ Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это было бы технически невозможно.

Нет. Технически невозможно пропустить звонок, который заранее согласовывается, — заявил РИА Новости Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщение бывшего главы администрации Терезы Мэй Ника Тимоти о том, что несколько лет назад Дональд Трамп «пропустил» звонок Путина и был этим очень недоволен.

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп накричал на своего теперь уже бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, узнав, что тот не сообщил ему о звонке Владимира Путина. По словам экс-главы администрации премьер-министра Великобритании, инцидент произошёл прилюдно в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме. Тогда кто-то упомянул, что Путин недавно звонил главе США, после чего Трамп начал кричать на Флинна. После этого, добавил чиновник, Трамп крикнул Флинну: «Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной».