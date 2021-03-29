Песков оценил успехи «нормандского формата» при Зеленском

https://static.news.ru/photo/a71240e2-9118-11eb-af23-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

При президенте Украины Владимире Зеленском в реализации Минского комплекса мер и последующих договорённостей по Донбассу не удалось продвинуться ни на йоту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Как отметил Песков, с «нормандским форматом» дела обстоят плохо.

Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договорённостей, которые были достигнуты в Париже, — подчеркнул пресс-секретарь российского президента в интервью изданию «Аргументы и факты».

Песков также добавил, что в настоящее время происходит нагнетание напряжённости на линии соприкосновения в регионе, все ранее достигнутые небольшие достижения перечёркиваются, и при этом «никто не видит повода», чтобы собираться на высшем уровне.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее NEWS.ru писал, что Генштаб Вооружённых сил Украины не фиксирует подготовки России открытому военному конфликту с Украиной, однако угроза такого развития событий существует. Об этом заявил главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.