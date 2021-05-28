Лукашенко: противники пытаются раскачать ситуацию до уровня августа 2020

https://static.news.ru/photo/40048a06-bfc9-11eb-a001-96000091f725_660.jpg Фото: lukashenkogov/vk.com

На территории Сочи в пятницу, 28 мая, начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Белорусский лидер пожаловался на то, что его противники пытаются раскачать ситуацию в стране до уровня августа 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

В начале встречи Путин прокомментировал последние события вокруг Белоруссии. Президент назвал их «всплеском эмоций» и «очередным витком».

Идёт попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года, — подчеркнул Лукашенко.

С начала года лидер Белоруссии уже в третий раз приезжает в РФ. Там же, в Сочи, встреча глав государств прошла 22 февраля. Ровно два месяца спустя Путин и Лукашенко встретились в Москве. В крайний раз они обсуждали ситуацию в Донбассе и различные вопросы Союзного государства.

По майской встрече долгое время была неизвестна точная дата. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что ожидается рабочий визит Лукашенко, в ходе которого президенты продолжат беседу за рабочим обедом.

О деталях переговоров известно мало, а пресс-конференция после них не запланирована. Но о главных темах сочинской встречи несложно догадаться. После инцидента с вынужденной посадкой самолёта Ryanair Минск столкнулся с жёсткими европейскими санкциями, и это только первый этап экономического давления на республику. Эксперты считают, что следующие пакеты санкций могут затронуть нефтеперерабатывающую отрасль Белоруссии, которая не выживет без российской помощи. Причём для спасения белорусских НПЗ Москве придётся задействовать нестандартные схемы.

Ранее замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин говорил, что президентам на встрече предстоит выработать общую позицию по ситуации вокруг самолёта авиакомпании Ryanair.