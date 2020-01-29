https://static.news.ru/photo/d92bfa8e-42c5-11ea-b814-fa163e074e61_660.jpg Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу отклонил ряд поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ.

По словам главы российской делегации в ПАСЕ, поправки носили ярко выраженный антироссийский характер. Он добавил, что большая часть членов организации не поддаётся на провокации делегатов Великобритании и Украины. Тин Кокс был автором доклада о полномочиях российской делегации, передаёт RT.

Российскую делегацию частично ограничили в правах в ПАСЕ в 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ. Москва в ответ приостановила выплаты членских взносов и отказалась от участия в заседаниях. Летом 2019 года Россию восстановили в правах в полном объёме.

28 января Толстой выиграл второй тур выборов вице-спикера с 132 голосами «за». Против избрания россиянина проголосовали 117 делегатов ассамблеи, писал NEWS.ru.