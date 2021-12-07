Парламент в парламенте: «Новые люди» станут площадкой для малых партий

Партия «Новые люди» начинает работу над созданием площадки для продвижения инициатив малых партий, которые не смогли пройти в Госдуму, рассказал NEWS.ru близкий к партии источник. По его словам, продвигать идеи от близких по идеологии политических сил — это полезнее и дешевле, чем поглощение партий, которые не могут добиться успеха на выборах. Кроме того, именно такой подход предлагал лидеру «Новых людей» президент Владимир Путин.

25 сентября, после выборов в Госдуму Владимир Путин встречался с лидерами прошедших в парламент партий. Одним из участников встречи был основатель «Новых людей» Алексей Нечаев. Помимо прочего, он посетовал, что в ГД не прошли партии, которые предлагали интересные идеи в области экологии и образования. По его словам, НЛ готовы донести эти инициативы до парламентского большинства.

Пожалуйста, используйте свою площадку, которую вы сейчас получили, сформировав свою фракцию в Государственной думе для того, чтобы ничего не было потеряно из того, что вы слышали полезного и нужного для страны, — ответил глава государства.

В конце ноября в закрытых политтехнологических сообществах началось широкое обсуждение возможного объединения «Новых людей» и «Партии Роста». Однако близкий к НЛ источник рассказал NEWS.ru, что такое объединение не прорабатывается — слияние с любой малой партией повлечет финансовые затраты, а рейтинга не добавит. В то же время началась разработка концепции взаимодействия с малыми партиями, которая позволила бы использовать думскую фракцию «Новых людей» в качестве площадки для представления различных инициатив.

Политолог Илья Гращенков считает возможным взаимодействие новой парламентский фракции и партий, которые набрали недостаточное количество голосов. По его мнению, «Новые люди» могут продвигать идеи правых оппозиционных политических сил, например, «Яблока».

Логично, если на базе «Новых людей» объединить все партии с моноповесткой. Я думаю, это как раз, не в первую очередь, «Партия Роста», как представитель бизнеса. А в первую очередь могли бы быть экологические партии, партии типа «Родины». «Партия пенсионеров» могла бы быть на площадке «Новых людей» как партия с какой-то позицией по пенсиям, — рассказал он.

Лидер «Партии Роста» Борис Титов на звонок NEWS.ru не ответил. Руководитель информационно-политического управления исполкома «Родины» Фёдор Бирюков заявил NEWS.ru, что его партия не может стоять рядом с «Яблоком», «Новыми людьми» и «Партией Роста», потому что у них разная идеология. Он обратил внимание, что в Госдуме есть один член объединения — Алексей Журавлёв, а «даже один в поле воин, когда он по-русски скроен».

Нет смысла никакого создавать какие-то такие псевдообщественные площадки, чтобы легализовывать либерализм. Задача партии «Родина» — легализовать патриотизм. Либеральный уклон, безусловно, присутствует, но мы с ним будем бороться, — подчеркнул он.

Член федерального политсовета «Яблока» Сергей Митрохин тоже сомневается, что его партия найдёт общий язык с «Новыми людьми». По его словам, в таком взаимодействии нет субъекта, а с «такими структурами» тяжело сотрудничать.

«Новые люди» — это проект администрации президента, чего они по-моему и не скрывают, потому что это бессмысленно скрывать. Совершенно бессмысленно на этой площадке что-то там изображать. Логичнее было бы просто с самой администрацией президента что-то делать, хотя у нас нет такого желания, но это по крайней мере было бы более логично, — сказал он.

vk.com/party.newpeople

Политолог Константин Калачёв назвал разумным идею «Новых людей» «стать партией-агрегатором чужих инициатив, партией-сервисом, выполняющим обещания тех, кто не попал в Госдуму». Однако, по его словам, возникает вопрос о том, как система будет реализована: насколько это будет убедительно, красиво и эффективно.

Малые партии иногда выдвигают очень смелые идеи, а «Новые люди» пытаются быть частью системы — они альтернатива, но не оппозиция. Когда речь идёт об идеях оппозиционных, вряд ли эти идеи могут быть восприняты и приняты на вооружение партией «Новые люди». То есть они всё-таки пытаются быть в рамках системы, «хакерами системы», которые могут её менять изнутри. <...> Есть вопрос, насколько те или иные идеи или предложения других партий встраиваются в картину мира, в которой «Новые люди» — младший партнёр партии власти, но никак не оппозиция, — подчеркнул он.

Эксперт высказал сомнения в том, что «Новым людям» удастся продвинуть какие-то инициативы в парламенте, даже если они договорятся с непарламентскими партиями. По его мнению, «решения принимаются не в Госдуме, а за пределами Госдумы». В связи с этим непонятно, насколько система готова эволюционировать, или «она хочет окуклиться и оставаться такой, как она есть». Однако при должной настойчивости и способности убедить людей, принимающих реальные решения, у «Новых людей» есть шанс «хотя бы что-то подвинуть».