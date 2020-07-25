Парад в Петербурге посетили военные атташе более 30 стран

https://static.news.ru/photo/8110f1f6-cf4c-11ea-aab9-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Иностранные военные атташе стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки посетили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Представители более 30 стран высоко оценили организацию и масштаб мероприятия.

Представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованные в РФ, ознакомились с воздушной, наземной и морской частями парада, — говорится в сообщении Минобороны.

Как писал NEWS.ru, Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ состоялся 26 июля в акватории Большого Кронштадтского рейда. В торжественном мероприятии приняли участие 46 кораблей, катеров и судов. В их числе фрегат «Адмирал Касатонов», противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также большие десантные и малые ракетные корабли, корветы и подводные лодки. Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавляет первый российский линейный корабль XVI века «Полтава», воссозданный на исторической верфи.

В 2020 году в связи с проведением Главного военно-морского парада проезд в Кронштадт на время мероприятия ограничили. На территорию города могли въехать либо местные жители, либо люди, имеющие на руках специальные приглашения. Данные ограничения связаны с мерами безопасности на фоне коронавирусной пандемии.