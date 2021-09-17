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Памфилова заявила о «пятой колонне» в избиркоме Петербурга

15:58, 19 сентября 2021
Памфилова заявила о «пятой колонне» в избиркоме Петербурга Элла Памфилова Фото: cikrussia/vk.com
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Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в петербургском избиркоме существует «пятая колонна», которая не выявляет нарушения. Она призвала эффективнее контролировать ситуацию с выборами в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Хотелось бы, чтобы в целом более эффективно контролировала ситуацию в городе комиссия. Я понимаю, что у вас там «пятая колонна» <...>, которая не заинтересована в том, чтобы всё это выявлялось. Но я надеюсь, что всё-таки большинство членов комиссии настроены на то, чтобы держать ситуацию под контролем, чтобы всякого рода таких случаев не происходило, — сказала Памфилова.

«Пятая колонна» — устоявшееся обозначение внутреннего врага, восходит к агентуре фашистского генерала Франко, устроившего военный переворот в Испании в 1936 году.

Ранее житель Санкт-Петербурга признался во вбросах на выборах. Он рассказал, что лишние бюллетени получил в метро.

Также на некоторых петербургских УИК включали громкую музыку и тем самым прерывали видеотрансляции. Их блокировал Facebook за нарушение авторских прав.

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