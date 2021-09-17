Памфилова заявила о «пятой колонне» в избиркоме Петербурга

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Живущей в Израиле Юлии Ильинской удалось дважды проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом она сообщила в своём Facebook. До этого россиянка продемонстрировала уязвимость системы голосования по поправкам в Конституцию, за что против неё возбудили уголовное дело и объявили в розыск.

Ильинская рассказала, что защита от одновременного голосования очно и дистанционно не работает за границей. Возможно, это происходит из-за голосования по загранпаспортам. Зарубежное голосование так и не защитили от возможности повторного...