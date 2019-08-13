Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ведомство очерняют на заказной основе. По её словам, исполнители получают за это деньги.
Однако она не стала называть конкретных людей, выполняющих «заказ», передаёт
Уже во всех грехах обвинили и дальше будут обвинять, — заявила чиновник.
Она отметила, что знает сумму и получателей денег.
Не боюсь, пусть ищут. Каждый должен отрабатывать, — заключила Памфилова.
Ранее News.ru писал, что Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову. По её словам, Горбунов опытный специалист, работающий в этой области 26 лет. При этом она подчеркнула, что он допустил непоправимые ошибки, из-за которых может последовать увольнение