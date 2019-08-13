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Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обратился в Генпрокуратуру. Он попросил проверить мотивированность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках после акции 27 июля в Москве.

Об этом сообщает сайт СПЧ. В результате анализа сведений, полученных как в ходе личного наблюдения, так и мониторинга информационных ресурсов, членами Совета не было выявлено свидетельств того, что несанкционированное шествие...