Онищенко прокомментировал утилизацию российских аппаратов ИВЛ в США

https://static.news.ru/photo/8b667d1a-1312-11eb-9f95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал «демонстративным пренебрежением» уничтожение российских аппаратов ИВЛ в Америке.

Информацию о якобы технической несовместимости аппаратов искусственной вентиляции лёгких с американскими электросетями Онищенко назвал неубедительной, так как эта проблема решается элементарными адаптерами для розеток, сообщает «Взгляд».

Это прежде всего политика, причём абсолютно примитивная, — подытожил случившееся бывший глава Роспотребнадзора.

Онищенко заметил, что поставленные в США приборы используются во всех российских больницах и уже спасли не одну сотню тысяч жизней. Так что жест американцев можно расценивать только как «примитивное политиканство».

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), поставленные из России, были уничтожены в США. Они ни разу не были использованы.