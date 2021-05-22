Новый департамент по работе с молодёжью появится в Кремле

https://static.news.ru/photo/59d6535a-bc2d-11eb-ae6b-96000091f725_660.jpg Фото: Frolov Mikhail/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Новый департамент, связанный со стратегией по работе с молодёжью, может появиться в администрации президента. Правительство собирается менять методы работы с молодым поколением, сообщает «Коммерсант».

По информации издания из собственных источников в АП, единую систему воспитания молодёжи выстраивает внутриполитический блок администрации президента. Работа будет координироваться непосредственно Кремлём, для чего там, скорее всего, появится новое подразделение.

Скорее всего, департамент в управлении по общественным проектам, — предполагает газета.

Молодёжная политика в этом свете будет рассматриваться как часть глобальной задачи — воспитания, в которую будет входить просветительская деятельность. Воспитание будет начинаться уже в школе и не ограничиваться официальными возрастными рамками для молодёжи в 35 лет.

Как сообщалось ранее, смена руководства Росмолодёжи и назначение на эту должность кремлёвской чиновницы и экс-руководителя ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксении Разуваевой могут быть связаны с попыткой переформатировать структуру, чтобы изолировать подрастающее поколение от влияния несистемной оппозиции.