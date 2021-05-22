Новый департамент по работе с молодёжью появится в Кремле

Новый департамент, связанный со стратегией по работе с молодёжью, может появиться в администрации президента. Правительство собирается менять методы работы с молодым поколением, сообщает «Коммерсант».
По информации издания из собственных источников в АП, единую систему воспитания молодёжи
Скорее всего, департамент в управлении по общественным проектам, — предполагает газета.
Молодёжная политика в этом свете будет рассматриваться как часть глобальной задачи — воспитания, в которую будет входить просветительская деятельность. Воспитание будет начинаться уже в школе и не ограничиваться официальными возрастными рамками для молодёжи в 35 лет.
Как сообщалось ранее, смена руководства Росмолодёжи и назначение на эту должность кремлёвской чиновницы и экс-руководителя ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксении Разуваевой могут быть связаны с попыткой переформатировать структуру, чтобы изолировать подрастающее поколение от влияния несистемной оппозиции.