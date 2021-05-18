Преодолеть геронтократию: что стоит за сменой руководства Росмолодёжи

Смена руководства Росмолодёжи и назначение на эту должность кремлёвской чиновницы и экс-руководителя ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксении Разуваевой может быть связано с попыткой переформатировать структуру, чтобы изолировать подрастающее поколение от влияния несистемной оппозиции. Ротация в ведомстве, по некоторым данным, призвана усилить эффективность «работы с молодёжью» и не должна ограничиваться распределением патриотических грантов. NEWS.ru решил выяснить, как изменится (и изменится ли) Росмолодёжь при новом руководстве.
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи) 30-летнюю Ксению Разуваеву, которая до этого была сотрудницей управления по общественным проектам (УОП) внутриполитического блока администрации президента. Её предшественник Александр Бугаев, руководивший ведомством с 2017 марта года, стал первым замминистра просвещения РФ.
По инсайдам, циркулирующим в политических Telegram-каналах, назначение Разуваевой связано с попыткой изменить работу ведомства и усилить его функционал вплоть до министерского.
Агентство при Бугаеве стало олицетворением геронтократического подхода к молодёжной политике — гранты выделялись, на форумы нагоняли народ, а результат был незначительный. Особо наглядно ситуацию раскрывает опрос, по итогам которого в группе от 14 до 25 лет о существовании Росмолодёжи знало менее 7% респондентов, — пишет анонимный канал «Незыгарь».
К молодёжи в РФ относятся около 40 млн человек, а соответствующая государственная политика, включающая в себя всевозможные форумы, конкурсы и слёты, охватывает не более 1-1,5 млн. После ротаций в агентстве к осени 2021 года власти планируют создать некую межрегиональную вертикаль, в которую войдут государственные организации, направленные на работу с новыми поколениями, и управления молодёжной политики в субъектах федерации.
Разуваевой якобы предстоит провести реформу региональных молодёжных консультативных органов, которые превратились в «песочницу для карьеристов». Боле того, агентство будет мониторить идеологическую работу для «купирования деструктивных идей в молодёжной среде», а также может получить контроль над просветительской деятельностью, которую власти реформируют, несмотря на протесты учёных.
vk.com/rosmolodez
Тем временем политолог Илья Гращенков напоминает, что в последние годы Росмолодёжь проводила в основном форумы «Территория смыслов» и «Таврида», пришедшие на смену знаменитому «Селигеру», а также осваивала разнообразные гранты, связанные с патриотизмом. «Результаты» всей этой работы стали видны зимой 2021 года, когда «десятки тысяч студентов и школьников вышли на улицы». По мнению эксперта, тогда только ленивый не посетовал, что государство провалило работу с молодёжью и теперь, вероятно, решило исправлять ошибки.
Также Гращенков отметил, что фактически Росмолодёжь создавал бывшей кремлёвский куратор внутренней политики Владислав Сурков, а первым руководителем агентства стал идеолог и комиссар молодёжных движений «Идущие вместе» и «Наши» Василий Якеменко.
В последние годы часто ходили слухи, что движение могут возродить, но пока они так и не подтвердились. Когда-то там умели устроить настоящий рок-н-ролл, способный перебить повестку «западного влияния». Сегодня возродить нечто подобное с помощью волонтёрских проектов уже вряд ли получится.
Илья Гращенков
директор Центра развития региональной политики
В свою очередь, бывший соратник Якеменко по движению «Наши», основатель проекта «СтопХам», а ныне член Общественной палаты Московской области Дмитрий Чугунов в беседе с NEWS.ru признался, что Росмолодёжь справлялась со своими задачами. Он также выразил надежду, что новый руководитель агентства сохранит преемственность.
Если брать системную работу с той молодёжью, которая во что-то включена или хочет быть включена, в комплексе, то [деятельность агентства] отстроена. Грантовая работа отстроена неплохо, во всяком случае, она доходит до конечного участника в отдалённые регионы. У меня есть информация, что где надо ведомство занимало гибкую политику. Всегда возникает вопрос, что на повестке есть молодёжь, которая не стремится быть включённой в прогосударственную деятельность, но это абсолютно стандартная ситуация для любой страны. На мой взгляд, Бугаев реализовал себя как руководитель ведомства. Что касается Разуваевой, я думаю, что это неплохая замена. Ксюша хорошо поработала в «Роспатриотцентре» и в целом выросла как руководитель на мой взгляд.
Дмитрий Чугунов
член Общественной палаты Московской области, основатель проекта «СтопХам»
СМИ ранее сообщили, что Разуваева может быть супругой бывшего замминистра просвещения, а ныне — вице-президента группы «Просвещение» Павла Зеньковича. В 2012-2017 годах он занимал пост начальника УОП, где новая глава Росмолодёжи трудилась до недавнего назначения.
В кремле Разуваева работала с 2018-го, а до этого четыре года возглавляла учреждённое Росмолодёжью ФБГУ «Роспатриотцентр» и проводила молодёжные форумы. По данным из открытых источников, портфель госзакупок этого бюджетного учреждения в 2014-2021 годах превысил 1 млрд рублей.
По словам Гращенкова, «Роспатриотцентр» разрабатывал программу патриотического воспитания граждан до 2020 года, согласно которой предусматривалось на 8% увеличить долю россиян, гордящихся своей страной, и на 10% — число призывников в армию. Кроме того, проект должен был повысить у детей и подростков «чувство гордости, глубокого уважения и почитания к символам государства».
В 2015 году Разуваева участвовала в конкурсе на звание самой сексуальной российской патриотки, заняв пятое место. Победительницей выбрали экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую.
В подготовке материала также участвовал Артём Афонский.
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