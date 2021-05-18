Преодолеть геронтократию: что стоит за сменой руководства Росмолодёжи

Смена руководства Росмолодёжи и назначение на эту должность кремлёвской чиновницы и экс-руководителя ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксении Разуваевой может быть связано с попыткой переформатировать структуру, чтобы изолировать подрастающее поколение от влияния несистемной оппозиции. Ротация в ведомстве, по некоторым данным, призвана усилить эффективность «работы с молодёжью» и не должна ограничиваться распределением патриотических грантов. NEWS.ru решил выяснить, как изменится (и изменится ли) Росмолодёжь при новом руководстве.

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи) 30-летнюю Ксению Разуваеву, которая до этого была сотрудницей управления по общественным проектам (УОП) внутриполитического блока администрации президента. Её предшественник Александр Бугаев, руководивший ведомством с 2017 марта года, стал первым замминистра просвещения РФ.

По инсайдам, циркулирующим в политических Telegram-каналах, назначение Разуваевой связано с попыткой изменить работу ведомства и усилить его функционал вплоть до министерского.

Агентство при Бугаеве стало олицетворением геронтократического подхода к молодёжной политике — гранты выделялись, на форумы нагоняли народ, а результат был незначительный. Особо наглядно ситуацию раскрывает опрос, по итогам которого в группе от 14 до 25 лет о существовании Росмолодёжи знало менее 7% респондентов, — пишет анонимный канал «Незыгарь».

К молодёжи в РФ относятся около 40 млн человек, а соответствующая государственная политика, включающая в себя всевозможные форумы, конкурсы и слёты, охватывает не более 1-1,5 млн. После ротаций в агентстве к осени 2021 года власти планируют создать некую межрегиональную вертикаль, в которую войдут государственные организации, направленные на работу с новыми поколениями, и управления молодёжной политики в субъектах федерации.

Разуваевой якобы предстоит провести реформу региональных молодёжных консультативных органов, которые превратились в «песочницу для карьеристов». Боле того, агентство будет мониторить идеологическую работу для «купирования деструктивных идей в молодёжной среде», а также может получить контроль над просветительской деятельностью, которую власти реформируют, несмотря на протесты учёных.

vk.com/rosmolodez

Тем временем политолог Илья Гращенков напоминает, что в последние годы Росмолодёжь проводила в основном форумы «Территория смыслов» и «Таврида», пришедшие на смену знаменитому «Селигеру», а также осваивала разнообразные гранты, связанные с патриотизмом. «Результаты» всей этой работы стали видны зимой 2021 года, когда «десятки тысяч студентов и школьников вышли на улицы». По мнению эксперта, тогда только ленивый не посетовал, что государство провалило работу с молодёжью и теперь, вероятно, решило исправлять ошибки.

Также Гращенков отметил, что фактически Росмолодёжь создавал бывшей кремлёвский куратор внутренней политики Владислав Сурков, а первым руководителем агентства стал идеолог и комиссар молодёжных движений «Идущие вместе» и «Наши» Василий Якеменко.

В последние годы часто ходили слухи, что движение могут возродить, но пока они так и не подтвердились. Когда-то там умели устроить настоящий рок-н-ролл, способный перебить повестку «западного влияния». Сегодня возродить нечто подобное с помощью волонтёрских проектов уже вряд ли получится. Илья Гращенков директор Центра развития региональной политики директор Центра развития региональной политики

В свою очередь, бывший соратник Якеменко по движению «Наши», основатель проекта «СтопХам», а ныне член Общественной палаты Московской области Дмитрий Чугунов в беседе с NEWS.ru признался, что Росмолодёжь справлялась со своими задачами. Он также выразил надежду, что новый руководитель агентства сохранит преемственность.

Если брать системную работу с той молодёжью, которая во что-то включена или хочет быть включена, в комплексе, то [деятельность агентства] отстроена. Грантовая работа отстроена неплохо, во всяком случае, она доходит до конечного участника в отдалённые регионы. У меня есть информация, что где надо ведомство занимало гибкую политику. Всегда возникает вопрос, что на повестке есть молодёжь, которая не стремится быть включённой в прогосударственную деятельность, но это абсолютно стандартная ситуация для любой страны. На мой взгляд, Бугаев реализовал себя как руководитель ведомства. Что касается Разуваевой, я думаю, что это неплохая замена. Ксюша хорошо поработала в «Роспатриотцентре» и в целом выросла как руководитель на мой взгляд. Дмитрий Чугунов член Общественной палаты Московской области, основатель проекта «СтопХам» член Общественной палаты Московской области, основатель проекта «СтопХам»

СМИ ранее сообщили, что Разуваева может быть супругой бывшего замминистра просвещения, а ныне — вице-президента группы «Просвещение» Павла Зеньковича. В 2012-2017 годах он занимал пост начальника УОП, где новая глава Росмолодёжи трудилась до недавнего назначения.

В кремле Разуваева работала с 2018-го, а до этого четыре года возглавляла учреждённое Росмолодёжью ФБГУ «Роспатриотцентр» и проводила молодёжные форумы. По данным из открытых источников, портфель госзакупок этого бюджетного учреждения в 2014-2021 годах превысил 1 млрд рублей.

По словам Гращенкова, «Роспатриотцентр» разрабатывал программу патриотического воспитания граждан до 2020 года, согласно которой предусматривалось на 8% увеличить долю россиян, гордящихся своей страной, и на 10% — число призывников в армию. Кроме того, проект должен был повысить у детей и подростков «чувство гордости, глубокого уважения и почитания к символам государства».

В 2015 году Разуваева участвовала в конкурсе на звание самой сексуальной российской патриотки, заняв пятое место. Победительницей выбрали экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую.

В подготовке материала также участвовал Артём Афонский.